- Fosta jucatoare de tenis Agnieszka Radwanska, in varsta de 31 de ani, a devenit mama, ea dand nastere unui baietel, noteaza wtatennis.com, potrivit news.ro.Radwanska a postat pe Instagram o imagine cu piciorul fiului sau Jakub. Citește și: Gabriela Firea planteaza bomba la ușa Guvernului:…

- Fosta jucatoare franceza Marion Bartoli, castigatoare la Wimbledon in 2013, preconizeaza reducerea numarului turneelor de dublu, pentru a permite o mai buna repartitie a banilor in tenis, scrie L'Equipe.Invitata la talk-show-ul Match Point de pe platforma Tennis Majors, frantuzoaica a avut…

- Maria Sharapova (33 de ani) și-a anunțat retragerea din tenis la inceputul acestui an. Rusoaica reueșește sa se mențina intr-o forma fizica foarte buna, așa cum se vede in pozele in care a fost surprinsa pe strada. Longilina sportiva va continua sa mai joace tenis doar in turneele demonstrative. Atunci…

- "Ancheta a stabilit ca la 21 mai Nikoloz Basilasvili a comis violente fizice impotriva fostei sale sotii in satul Avsala, de langa Tbilisi", a anuntat procurorul din Georgia. Numarul 27 mondial risca intre un an si trei ani de inchisoare sau intre 200 si 400 de ore de munca in interesul comunitatii,…

- Simona Halep a avut o ascensiune fulminanta in tenisul feminin, iar trofeele cucerite stau drept marturie a voinței sale și ambiției de autodepașire. O fosta jucatoare a analizat evoluția campioanei noastre și a facut o profeție in privința viitorului sportivei originare din Constanța.Este o perioada…

- Fosta jucatoare americanca de tenis Mary Carillo (63 de ani) a vorbit despre sportiva romanca Simona Halep (28 de ani, 2 WTA). Americanca prevede performanțe importante in viitor pentru Simona, al carei joc considera ca va deveni din ce in ce mai bun. „Simona Halep, uitați-va la ea! Este atat de pregatita,…

- Fosta jucatoare de tenis Daniela Hantuchova a spus ca este impresionata de Simona Halep și ca a plans cand romanca a caștigat turneul de la Roland Garros, anunța MEDIAFAX.Fosta jucatoare de tenis Daniela Hantuchova a declarat ca nu va uita niciodata momentul in care Simona Halep a caștigat…