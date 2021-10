Aglomerație la vaccinare, la Piața Obor. Coada înconjoară centrul pe mai multe rânduri Dupa trei zile in care vaccinarea anti-COVID 19 a depașit record dupa record in Romania, miercuri, este din nou coada la centrul de vaccinare din Piața Obor. Oamenii continua sa vina in numar mare sa se imunizeze dupa ce au intrat in vigoare noile restricții pentru nevaccinați. nca de la primele ore ale dimineții, zeci de bucureșteni s-au așezat la coada, pentru a se imuniza. Coada este atat de mare, incat inconjoara centrul de vaccinare pe mai multe randuri. Peste 400 de persoane s-au vaccinat aici zilnic, in aceasta saptamana. Majoritatea oamenilor au ales serul Johnson&Johnson, care se face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii continua sa vina in numar mare sa se imunizeze, iar la centrul deschis in Piața Obor din București aproximativ 100 de persoane așteapta, miercuri, la coada, pentru vaccinare și pentru tichetele valorice. Inca de miercuri dimineața, bucureștenii s-au așezat la coada pentru a se vaccina. Coada…

- Sute de oameni, de toate varstele, au stat la cozile de la centrul de vaccinare de la Biblioteca Naționala, unde va funcționa non -top in weekend și un centru de informare și unul de testare gratuita. Mulți dintre cei veniți sa se vaccineze cu prima doza au spus ca fac pasul cu frica, dar nu mai vad…

- ,,Suntem intr-o situație de dezastru și trebuie sa luam masurile care se impun: acțiunile sa fie impuse de o personalitate care sa nu fie compromisa, sa fie supusa direct președintelui. Trebuie sa nu mai aparțina politicii. Am descoperit ca campania de vaccinare a avut efect la oamenii educați, dar…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta un nou maraton de vaccinare in mai multe centre din Bucuresti. “Avem in plan in perioada urmatoare sa organizam un maraton de vaccinare in mai multe centre de vaccinare din Capitala, insa, trebuie sa definitivam in acest moment toate detaliile…

- Rata de vaccinare a ajuns la 31% la nivel național, a spus coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Calculul a fost facut la populația eligibila, in varsta de peste 12 ani. Cei mai mulți oameni s-au vaccinat in București, unde rata de imunizare se apropie de 50%, dar sunt și doua județe…

- Oamenii ar putea avea nevoie, cel mai probabil, de vaccinari anuale anti-COVID-19, a declarat CEO-ul Pfizer, Albert Bourla. Directorul farmaceutic a subliniat riscul aparitiei de noi variante de coronavirus si diminuarea protectiei vaccinului in timp. The post CEO-ul Pfizer: Scenariul cel mai probabil…

- Gazduiește sute de vile luxoase, dar nu are canalizare, trotuare și nici asfalt pe toate strazile. Este vorba despre comuna Berceni, din sudul Capitalei. Primarul spera sa aduca fonduri pentru canalizare și se plange de consilieri ca i-ar pune piedici pentru a favoriza afacerile cu vidanje ale apropiaților.

- In anii ‘90 s-a petrecut mult pe ritmurile lui Dr Alban. Unul dintre cei mai ascultați soliști ai acelor ani in Romania, artistul ale carui hituri erau nelipsite la o petrecere de succes, revine anul acesta in Romania, la Forever Hit (18 septembrie, Arena Naționala). Exista o legatura a starului cu…