Aglomerație la metrou de Ziua Națională a României De 1 Decembrie, mii de bucureșteni au ales sa mearga la parada militara. Astfel ca, inca de la primele ore ale dimineții, sute de oameni, mulți cu steaguri naționale, au pornit spre Arcul de Triumf. La stațiile de metrou Piața Victoriei și Piața Aviatorilor s-a inregistrat o agomerație de nedescris. In imaginile surprinse, se poate observa cum calatorii merg umar la umar. Parada militara a inceput la ora 11.00, cand peste 2500 de militari și angajați din MApN, MAI, SRI, STS și Administrației Naționale vor defila pe sub Arcul de Triumf. The post Aglomerație la metrou de Ziua Naționala a Romaniei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

