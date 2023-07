Aglomeraţie la mai multe puncte de trecere a frontierei Este aglomeratie la mai multe dintre punctele de trecere a frontierei: la vamile Nadlac I si Nadlac II s-au format coloane de masini care asteapta mai bine de o ora pentru iesirea catre Ungaria. Pe sensul de intrare sunt deschise sase artere rutiere pentru autoturisme, iar pe cel de iesire sunt deschise patru. Politia de […] Articolul Aglomeratie la mai multe puncte de trecere a frontierei apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

