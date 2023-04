Aglomerație la granițe: peste 200.000 de oameni au trecut frontierele României în ultimele 24 de ore Peste 200.000 de persoane și aproape 57.000 de mașini au fost inregistrate in ultimele 24 de ore la frontierele Romaniei. Potrivit statisticii, vineri, prin punctele de frontiera din Romania au efectuat formalitațile de control, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, 213.900 de persoane, cetațeni romani și straini. De asemenea, au […] Articolul Aglomerație la granițe: peste 200.000 de oameni au trecut frontierele Romaniei in ultimele 24 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Potrivit unui comunicat transmis duminica, pe sensul de intrare in Romania au fost 112.694 de persoane, dintre care 8.784 de cetateni ucraineni. Incepand cu data de 10 februarie 2022 (perioada pre-conflict) au intrat in Romania 4.047.006 de ucraineni.In punctele de trecere si "frontiera verde", politistii…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 56 665 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 30 920 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 31 491, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- Punctele de frontiera din Romania au avut activitate extrem de intensa vineri, 14 aprilie. Peste 240.000 de persoane au ajuns in acestea. In data de 14.04.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire)…

