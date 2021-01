Aglomerație la frontiera cu Ungaria. Traficul „greu”, dificil din cauza unor probleme tehnice Poliția de frontiera a anunțat ca vineri se inregistreaza un trafic ridicat la transportul de marfa la frontiera cu Ungaria, dupa ce aplicațiile informatice ale parții maghiare au funcționat cu greutate in curusul dimineții. Potrivit unui comunicat al Poliției de frontiera, vineri se inregistreaza un timp de asteptare ridicat pe arterele destinate autovehiculelor de marfa, […] Articolul Aglomerație la frontiera cu Ungaria. Traficul „greu”, dificil din cauza unor probleme tehnice a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

