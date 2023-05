Stiri pe aceeasi tema

- Lamine Yamal, 15 ani și 290 de zile, a devenit cel mai tanar jucator din istorie care evolueaza pentru Barcelona. „Poate marca o era”, spune Xavi. Yamal a fost introdus pe finalul partidei cu Betis, 4-0, duel contand pentru runda #32 din La Liga, și este acum cel mai tanar fotbalist care a jucat vreodata…

- Lamine Yamal, atacantul care va implini 16 ani in iulie, a fost reținut de Xavi Hernandez in lotul de 21 al Barcelonei. Internaționalul U19 l-ar putea depași pe Leo Messi (35 de ani), cu care e comparat, daca va debuta duminica in meciul cu Atletico. Barcelona - Atletico Madrid se joaca duminica, 23…

- Potrivit cotidianului catalan Sport, UEFA a stabilit ca nu va lua nicio decizie impotriva Barcelonei, cel puțin deocamdata, și l-a anunțat in acest sens și pe președintele clubului, Joan Laporta. Barcelona poate sta liniștita cel puțin pana la finalul acestui sezon. UEFA nu o va exclude din ediția viitoare…

- Atacantul Robert Lewandowski a vorbit marti, in cadrul unei conferinte de presa organizata inainte de prezentarea celei de-a 18-a carti de Solidarity Stories of Sport, despre dorinta sa de a juca la FC Barcelona cu Lionel Messi in sezonul viitor. Atacantul polonez crede ca locul jucatorului de la PSG…

- In plin scandal de corupție, Barcelona se mai confrunta cu o problema. Lui Gavi, superstarul de 18 ani al catalanilor, inca nu i-a fost inregistrat contractul la prima echipa, in ciuda deciziei inițiale a instanțelor din Spania. Inițial, La Liga i-a interzis Barcelonei inregistrarea contractului lui…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a vorbit despre viitorul Barcelonei și insista ca poate continua la cel mai inalt nivel timp de "ani de zile”. El spera sa petreaca "mulți ani" la Barcelona, prolificul atacant polonez nedand semne de oboseala la cei 3

