- Pandemia a schimbat paradigma investitiilor imobiliare, din zona cladirilor comerciale (de birouri), unde exista o efervescenta pe alocuri speculativa, spre zona rezidentiala, unde cererea este in continuare excedentara, in ciuda cresterii accelerate a preturilor cu materialele de constructii, lucru…

- Au fost luni intregi in care hotelierii din Romania s-au plans ca restricțiile impuse in pandemie ii duc la sapa de lemn. Tupeul cu care aceștia ne-au obișnuit in ultimii ani pare insa sa fi ramas neatins. Prețurile in stațiunile romanești rivalizeaza cu cele din locații de lux, cu diferența ca pe…

- Cele mai mari cinci companii și grupuri de companii specializate in servicii de consultanța pentru atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat au inregistrat o creștere accelerata a performanței financiare pe parcursul anului 2020, bifand evoluții și de peste 190% ale afacerilor, in special datorita…

- Pandemia a crescut interesul brașovenilor pentru proprietațile rezidențiale. Astfel, pe parcursul anului trecut s-a inregistrat un interes tot mai mare pentru achiziția de case și terenuri, ajungandu-se la o creștere de 50% fața de 2019. In replica, și numarul ofertelor de proprietați rezidențiale puse…

- 2020 a fost un an dificil, cu multe provocari pentru intreaga societate, dar și pentru economia in ansamblul ei. Dupa un an haotic, printre lucrurile care ne-au lipsit cel mai mult au fost și intalnirile cu prietenii sau colegii de job la bere, un...

- Circa 79% dintre hotelierii prezenți pe platforma Travelminit au profitat de perioada mai puțin aglomerata din ultimul an pentru a aduce imbunatațirii proprietaților pe care le administreaza. Astfel, 56% au investit in renovarea camerelor, 17% au renovat bucataria, iar 6% dintre respondenți au imbogațit…

- Dupa ușoarele scaderi consemnate in primele doua luni ale acestui an, prețurile locuințelor din Romania au revenit, la inceputul primaverii, pe o traiectorie ascendenta, Cluj-Napoca și Bucureștiul conducand detașat in clasamentul creșterilor de preț, anunța imobiliare.ro, conform Mediafax. …

- Ceea ce s-a intamplat pe piața imobiliara dupa declanșarea pandemiei de COVID-19 nu a reprezentat decat o accelerare a unor fenomene care deja se manifestau in economie și in aceasta industrie, in mod particular. Schimbarea modului de lucru al angajaților și, implicit a nevoilor acestora, incepuse deja…