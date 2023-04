Stiri pe aceeasi tema

- Daca in piețele din Alba Iulia, prețul unui kilogram de roșii romanești ajungea și la 65 de lei, in cea mai mare piața din București, prețurile sunt ceva mai mici. Aglomerație ca-n fiecare zi de weekend in Piața Obor, mai ales ca duminica credincioșii catolici sarbatoresc Paștele, iar cei ortodocși,…

- Karpaten Turism, unul dintre cei mai mari touroperatori din Romania, a anuntat deschiderea unei noi agentii de turism la Iasi, incepand cu 21 Martie. Aceasta este pozitionata in centrul orasului, la parterul cladirii Moldova Center. Touroperatorul, care a inregistrat in 2022 o cifra de afaceri de…

- Exista un mare interes din partea turiștilor romani sa viziteze Grecia, care se numara printre opțiunile lor de top, dupa cum a demonstrat-o participarea Oficiului Elen de Turism (EOT) la Targul Internațional de Turism TTRI Romania. Mesajele primite de EOT pentru sezonul turistic din acest an au…

- Chirurgul Irinel Popescu va primi, vineri, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, a anuntat universitatea potrivit Rador. Considerat „parintele transplantului hepatic in Romania", prof. univ. dr. Irinel Popescu a introdus transplantul de ficat…

- Ziua Europeana a Miasteniei Gravis va fi introdusa pentru prima data in calendar pe data de 2 iunie 2023. Aceasta data simbolica atrage atenția asupra miasteniei gravis (MG), o boala autoimuna neuromusculara care afecteaza in Europa [1] pana la 100.000 de persoane. Ziua Europeana a Miasteniei Gravis…

- Cinci țari din Uniunea Europeana și-au vazut importurile din Rusia crescand cu peste 50% de cand a inceput invazia, arata analiza o analiza The Telegraph. Valoarea importurilor in Ungaria, Slovenia, Grecia, Bulgaria și Spania a fost cu pana la 250% mai mare decat media in luna noiembrie a anului…

- Destinațiile preferate de vacanța ale romanilor, anul trecut, au fost Bulgaria, Turcia și Grecia, iar ca orașe Varna, Sunny Beach și Hurghada. Destinația cu cea mai mare creștere in cautarile de cazare a fost Turcia.

- Destination Insights este un instrument Google care ofera informații despre destinațiile pe care oamenii dintr-o țara le cauta pe Google, in interiorul sau in afara ei, precum și date despre zonele unde sunt persoane interesate sa calatoreasca in țara selectata, interes manifestat prin cautari pe Google.…