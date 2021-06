Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Spatiala Europeana (ESA) a selectat joi proiectul unei noi sonde, EnVision, care va fi trimisa sa exploreze planeta Venus la inceputul anilor 2030, pentru a ii ajuta pe oamenii de stiinta sa inteleaga modul in care acest corp ceresc, cel mai apropiat vecin al Terrei, a devenit un veritabil…

- Agenția Spațiala Europeana (ESA) a anunțat ca a aprobat trimiterea unei sonde pe orbita lui Venus, dupa 2030. Anunțul vine dupa ce și NASA a spus ca va trimite doua misiuni catre cea mai fierbinte planeta din Sistemul Solar. Venus este o destinație foarte interesanta, sondele ajung mai ușor la ea decat…

- Agenția Spațiala Europeana (ESA) a anunțat ca a aprobat trimiterea unei sonde care va ajunge pe orbita lui Venus dupa 2030, iar anunțul vine la nici zece zile dupa ce NASA a spus ca va trimite doua misiuni catre cea mai fierbinte planeta din Sistemul Solar. Venus este o destinație foarte interesanta,…

- Calamarii au un sistem imunitar similar celui detinut de oameni.Experimentul cercetatorilor este menit sa dezvolte noi masuri de protecție pentru astronauți atunci cand sunt in timpul unor misiuni spatiale care se intind pe multe saptamani. Se va analiza in special daca exista vreun beneficiu in interacțiunea…

- Miercuri, NASA a anunțat ca a selectat doua noi misiuni oficiale, Veritas și Davinci + , pentru a merge pe Venus ca parte a programului de a face noi descoperiri. Fiecare misiune va primi 500 de milioane de dolari pentru dezvoltare, cu un termen de lansare preconizat intre 2028 și 2030. Administratorul…

- Cat dureaza o zi pe planeta Venus? Mai mult de un an pe Pamant, spun specialiștii. Se stia deja ca Venus are cea mai lunga zi. Cum se calculeaza treaba asta? Ei bine, se calculeaza in funcție cat timp ii ia planetei ca sa faca o rotație completa in jurul Soarelui. Asta inseamna un an.... View Article

- Zborul spatial cu echipaj uman al NASA si SpaceX catre Statia Spatiala Internationala (ISS) este programat vineri, dupa ce joi a fost anulat din cauza condițiilor meteorologice. Misiunea numita ″Crew-2″⁣ include doi astronauti americani, Shane Kimbrough si Megan McArthur, dar si pe japonezul Akihiko…

- EMA Grafix te ajuta cu publicitatea Indoor și Outdoor și iți ofera cele mai bune soluții de promovare pentru business-ul tau! Specialiștii EMA Grafix iți ofera suport și consultanța in alegerea produselor publicitare potrivite pentru tine, design și grafica personalizata, producție și montaj direct…