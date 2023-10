Stiri pe aceeasi tema

- Nava Sar Phoenix intervine pentru a acorda ajutor. Potrivit A.R.S.V.O.M, in cursul acestei seri, 08.10.2023, ora 18:15, Centrul Maritim de Coordonare MRCC a solicitat Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare A.R.S.V.O.M sa intervina pentru a acorda ajutor unei ambarcatiuni aflata in dificultate."Nava…

- Astazi, 28.09.2023 Centrul Maritim de Coordonare Constanta MRCC a solicitat interventia A.R.S.V.O.M pentru a efectua o operatiune Medevac. Potrivit ARSVOM, la bordul navei XIN SHUN, nava tip Bulk Carrier, aflata sub pavilion Panama, unul din membrii echipajului de la bord necesita ingrijiri medicale,…

- Un velier aflat in noaptea de luni spre marti in pericol de scufundare pe Marea Neagra, in zona Vama Veche, cu cinci persoane la bord, a fost remorcat si dus in conditii de siguranta in Portul Turistic Mangalia de catre un echipaj al Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Potrivit…

- Reprezentantii ARSVOM au anuntat ca, in noaptea de luni spre marti, Capitania Mangalia a anuntat ca velierul Minorca se afla in pericol de scufundare, acesta luand apa la bord. “In jurul orei 03:30, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) solicita ajutorul navei SAR Theia, apartinand Agentiei Romane de…

- Reprezentantii Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) au fost solicitați vineri dimineața sa intervina in preluarea unei persoanei aflate in larg, intr-o ambarcațiune cu vasle.