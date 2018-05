Stiri pe aceeasi tema

- Startul minivacanței de 1 mai a fost dat! Sambata, Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, a mers sa inspecteze plajele de pe Litoral. „Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, s-a deplasat in județul Constanța unde a avut o ședința operativa de evaluare a gradului de pregatire a efectivelor MAI…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a felicitat personal, marti, pe cei trei politisti care au avut un rol important in depistarea piromanului care a incendiat opt masini. Ministrul a precizat ca a decis sa ii recompenseze pe acestia pentru lucrari de exceptie si misiuni speciale.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca pensionarii din cadrul MAI isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. Anuntul a fost facut pe pagina de socializare Facebook.Redam mai jos mesajul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan:"In ultima perioada am primit…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, ca inca nu a primit un raspuns la cererea adresata procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, privind incetarea detasarii a doi politisti judiciari de la DNA Ploiesti, astfel ca a trimis DNA o noua solicitare.

- Satenii din Capeni, judetul Covasna, au facut noapte alba, dupa ce Oltul le-a intrat in case. Aproape o suta de pompieri si jandarmi le-au “invadat“ satul si au incercat cu greu sa-i convinga sa isi paraseasca locuintele. Cu tot cu animale. De fapt, asta a fost munca cea mai grea a pompierilor: sa-i…

- Ziua Protecției Civile in Romania a fost marcata de pompierii hunedoreni prin organizarea Porților deschise, avansari in grad inaintea expirarii stagiului minim și prezentarea tehnicii intrata de curand in dotarea I.S.U. Hunedoara. Pentru merite deosebite și comportare demna au fost avansați…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus, vineri, la prezentarea raportului de bilant al IGPR pe 2017, ca a observat un anumit conservatorism, care s-a manifestat prin lipsa de comunicare, ascunderea unor evidente sau o atitudine gresita fata de cetateni. „Personal, in anul pe care l-am parcurs,…