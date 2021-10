Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a aprobat vaccinarea cu cea de a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 a companiei americane in domeniul biotehnologiei Moderna a persoanelor in varsta de peste 18 ani, in contextul in care autoritati sanitare sunt ingrijorate de o scadere a imunitatii dupa…

- Doza booster a vaccinului anti-COVID de la Moderna poate fi administrata la persoanele de minim 18 ani la cel putin sase luni de la a doua doza, informeaza Agentia Europeana pentru Medicamente . Datele arata ca o a treia doza de vaccin Spikevax, administrata la 6 pana la 8 luni dupa a doua doza, a condus…

- Agenția Europeana a Medicamentului a anunțat, luni, lansarea examinarii accelerate a pilulei contra Covid-19 a laboratorului american Merck, un remediu ușor de administrat, un instrument crucial in lupta contra pandemiei, complementar vaccinurilor. ”Comitetul pentru medicamentele de uz uman (CHMP) al…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca administrarea unei doze booster diferite de cea primita inițial la vaccinarea completa contra Covid-19 ar putea provoca un raspuns imunitar mai puternic comparativ cu rapelul cu același vaccin, transmite AFP. Dar pentru o decizie definitiva, EMA…

- Compania AstraZeneca a creat primul medicament cu anticorpi care poate sa ofere o protecție suplimentara de pana la un an pacienților vulnerabili in fața Covid-19. Testele au concluzionat ca noul medicament poate avea efect profilactic – prin reducerea cu 77% a riscului de a dezvolta Covid-19 simptomatic…

- Autoritatile au emis astazi instructiunile privind administrarea dozei suplimentare si dozei de booster pentru vaccinarea anti-COVID. Schema de imunizare completa pentru serurile pe baza de ARNm, Comirnaty si Spikevax, consta in administrarea a 2 doze, conform autorizarii emise de Agentia Europeana…

- Platforma de programare pentru imunizarea impotriva COVID-19 va permite inscrierea la vaccinare a tinerilor cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, cu serul produs de compania Moderna – Spikevax. Campania de imunizare in randul adolescentilor vine dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat,…

