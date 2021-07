Stiri pe aceeasi tema

- "Din pacate, in aceasta saptamana avem intr-adevar sapte pacienti suspecti de infectie cu tulpina Delta. Asa cum se stie, Spitalul de Boli Infectioase "Sfanta Parascheva" este centru de screening pentru tulpina Delta, dar si a celorlalte tulpini de Covid 19. Probele au fost trimise catre Bucuresti,…

- Doua doze din vaccinurile anti-COVID-19 aprobate pana in prezent in UE, precum si doza unica in cazul vaccinului Johnson & Johnson, par sa ofere protectie impotriva variantei Delta (varianta indiana) foarte contagioase a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat joi Agentia Europeana a Medicamentului (EMA),…

- Comisia Europeana a anunțat marți primele rezultate ale strategiei UE privind medicamentele COVID-19: cinci produse terapeutice care ar putea fi disponibile in curand pentru a trata pacienții din Uniunea Europeana. Patru dintre aceste medicamente sunt anticorpi monoclonali in curs de revizuire de catre…

- Patru din aceste produse terapeutice sunt anticorpi monoclonali care sunt evaluate in prezent de Agenția Europeana pentru Medicamente. Al cincilea produs este un imunosupresor, care are o autorizație de introducere pe piața ce ar putea fi extinsa pentru a include tratamentul pacienților cu COVID-19,…

- AstraZeneca a anuntat marti ca un studiu clinic de faza tarzie nu a reusit sa ofere dovezi ca terapia sa cu anticorpi pentru Covid-19 protejeaza de boala oamenii care au intrat in contact cu o persoana infectata, acesta fiind un mic pas inapoi in eforturile sale de a gasi alternative la vaccinuri,…

- Studiul a evaluat daca terapia, un cocktail de doua tipuri de anticorpi, ar putea impiedica adultii care au fost expusi la virus in ultimele opt zile sa dezvolte simptome de Covid-19. Terapia, AZD7442, a avut o eficacitate de 33% in reducerea riscului ca persoanele sa dezvolte simptome in comparatie…

- Agentia americana a medicamentului (Food and Drug Administration, FDA) a autorizat folosirea de urgenta a tratamentului cu anticorpi impotriva unor forme usoare sau moderate de Covid-19 al Vir Biotechnology si GlaxoSmithKline (GSK) la persoane in varsta de peste 12 ani, relateaza Reuters. Medicamentul…

- Comisia Europeana intentioneaza sa aprobe trei noi terapii de tratament pentru COVID-19 pana in luna octombrie 2021 si posibil alte doua medicamente pana la sfarsitul anului, relateaza Agentia Reuters, citata de Rador, potrivit Hotnews. Comisia Europeana a publicat joi noua strategie privind medicamentele…