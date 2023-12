Agenția Europeană a Medicamentelor: Persoanele hipertensive, atenție la decongestionantele nazale! Comitetul pentru evaluarea riscurilor in materie de farmacovigilența (PRAC) din cadrul Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) a recomandat, recent, ca unii pacienții sa nu foloseasca medicamentele decongestionante nazale pentru a reduce riscurile de complicații grave. Sunt vizați pacienții cu hipertensiune arteriala severa, care nu ar trebui sa utilizeze decongestionante cu pseudoefedrina. ”Medicamentele care conțin pseudoefedrina nu trebuie utilizate de pacienții care sufera de hipertensiune arteriala severa sau necontrolata (adica netratata sau rezistenta la tratament), ori de insuficiența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Republica Moldova va fi interzisa producerea și comercializarea medicamentelor cu conținut de steroizi anabolizanți și androgeni. Raportul pentru un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat la ședința de astazi a Comisiei protecție sociala, sanatate și familie. PROIECTUL de lege, elaborat…

- Odata cu apropierea iernii, crește și riscul de gripa, o infecție respiratorie imprevizibila, foarte contagioasa, periculoasa, care, poate provoca decese ca și Covid. Persoanele afectate de gripa au febra (in jur de 39 de grade Celsius), frisoane, starea de oboseala intensa, scaderea poftei de mancare,…

- Romanii cu dubla cetatenie care vin din Fasia Gaza, vor fi intervievați de catre SRI. In acest fel, se poate preintampina intrarea in tara a unor elemente teroriste, susține presedintele comisiei pentru controlul SRI, Ioan Chirtes. Un grup format din aproximativ 93 de persoane urmeaza sa ajunga in aceasta…

- Atenție la medicamentele pentru raceala care conțin pseudoefedrina. Luate in exces pot duce la grave probleme de sanatate, cardiace și neurologice. Agenția Medicamentului din Franța a emis deja o alerta prin care ii atenționeaza pe oameni sa nu ia astfel de pastile daca nu au neaparat nevoie. Citește…

- Medicamente Ozempic false contra diabetului, provenind de la angrosiști austrieci și germani, au fost idenificate in Europa și Regatul Unit, a anunțat Agenția Europeana a Medicamentului (EMA), saptamana aceasta, intr-un comunicat. Agenția Europeana a Medicamentului a fost informata de autoritați naționale…

- O noua optiune de tratament pentru pacientii cu mielom multiplu care au fost tratati anterior cu cel putin trei terapii ar putea fi in curand disponibila in Uniunea Europeana, potrivit news.ro.Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) au recomandat…

- Veneția și laguna nu vor fi adaugate pe lista patrimoniului mondial aflate in pericol, potrivit unei decizii anunțate de Comitetul Patrimoniului Mondial de la Riad. „Comitetul a luat decizia de a nu include Venetia pe lista patrimoniului mondial in pericol„, a anuntat UNESCO. In 2024, taxa pentru vizitatorii…

- Bisfenolul A (BPA) este unul dintre perturbatorii endocrini cei mai periculoși, care amenința sanatatea a milioane de europeni, avertizeaza Agenția Europeana de Mediu. Aceasta substanța a fost identificata in peste 90% din organismele europenilor, conform unui raport al Agenției Europene de Mediu…