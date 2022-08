Agentia de turism Soley Tour a intrat in incapacitate de plata, iar touroperatori precum Christian Tour sau Cocktail Holidays au anuntat ca incearca sa ajute turistii care au fost afectati, care fie sunt blocati in destinatia de vacanta, fie au ramas fara vacanta platita. Unele companii de turism anunta pe grupurile de Facebook ca ofera transportul gratuit, in limita locurilor disponibile pentru romanii ramasi in vacanta in Turcia. Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a anuntat luni ca, in urma demersurilor pentru identificarea situatiei in care se afla Agentia de Turism Soley Tour, detine…