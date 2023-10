Stiri pe aceeasi tema

- Nava Sar Phoenix intervine pentru a acorda ajutor. Potrivit A.R.S.V.O.M, in cursul acestei seri, 08.10.2023, ora 18:15, Centrul Maritim de Coordonare MRCC a solicitat Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare A.R.S.V.O.M sa intervina pentru a acorda ajutor unei ambarcatiuni aflata in dificultate."Nava…

- In perioada 13 14 Septembrie 2023 a avut loc un eveniment de importanta majora pentru activitatea Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare A.R.S.V.O.M. , pentru raspuns si cooperare in caz de poluare maritima cu hibrocarburi si anume:Exercitiu pentru utilizarea echipamentelor de interventie…

- Capitanul unei nave sub pavilion Panama, un cetatean grec, a suferit, luni, un infarct si s-a solicitat interventia unei nave a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare.„Astazi, 11.09.2023, in jurul orei 18:05, Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost solicitata sa intervina…

- Operațiune dificila de salvare de la scufundare in Marea Neagra in cazul unei nave cargo, in apropiere de Portul Constanța. Alerta a fost data miercuri in jurul orei 15:00. Abia in seara zilei de miercuri s-a reușit o ușoara redresare a navei, in cadrul unei prime perioade de 5 ore a operațiunii.Agenția…

- O nava cargo este in pericol de scufundare in Marea Neagra, in apropiere de Portul Constanța. Alerta a fost data in jurul orei 15:00. Agenția Romana de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a anunțat ca la bordul navei cargo, ce transporta grau, se afla 8 persoane. ARSVOM intervine deja cu…

- Doua nave ale Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) supravegheaza, duminica, o ambarcatiune aflata in pericol de scufundare in Marea Neagra, in apropiere de Mangalia. Aceasta are opt persoane la bord, a refuzat ajutorul echipajelor ARSVOM si nu comunica cu autoritatile navale…

- Nava Phoenix a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a fost chemata, marti, de la parada de Ziua Marinei pentru a cauta o persoana care cazuse in apa, la Corbu. Apelul anunta ca o persoana cazuse de pe placa de surf, potrivit news.ro.”In urma cu cateva minute, nava Phoenix, apartinand…

- Un velier cu sase persoane la bord, aflat in dificultate in Marea Neagra, in apropiere de Mangalia, a cerut sprijinul autoritatilor. In zona respectiva se va deplasa o nava a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM).