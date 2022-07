Agentia de presa Sputnik News a intrat, in Franta, in procedura de lichidare judiciara, in urma interzicerii presei ruse de stat de catre Uniunea Europeana (UE), dupa invazia Ucranei de catre Rusia, a declarat miercuri conducatorul filialei franceze Vladimir Morozov AFP. Aceasta lichidare judiciara a fost pronuntata de justitie la 4 mai si s-ar putea prelungi pana in 2024, a declarat pentru AFP presedintele filialei, Vladimir Morozov, care confirma astfel o dezvaluire a cotidianului francez Le Monde. Cei 27 de salariati ai intreprinderii din Franta – al caror salariu a fost preluat in sarcina…