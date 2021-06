Stiri pe aceeasi tema

- Piesa de rezistența a PNRR sunt reformele, o serie de transformari esențiale, de la radacina, care au fost mereu amanate și de care politicienilor mereu le-a fost teama, arata planul, care a fost facut public miercuri de catre autoritați. Alocarea totala a planului este de 29,2 miliarde de euro. In…

- Ursula von der Leyen, Președinta CE, confirma ca a primit PNRR-ul Romaniei. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, confirma ca a primit Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Planul trimis ieri de guvern cuprinde masuri in domenii precum transporturi sustenabile, educație și…

- In Romania, urșii nu se ucid niciodata. Ei se „recolteaza”, precum graul la seceriș, sau se „extrag” așa cum erau odinioara „retrași” androizii din distopiile SF. Jargonul vanatoresc abunda in expresii precum „exemplare recoltate” sau „extrase”, in timp ce verbe precum „a impușca” sau „a ucide” sunt…

- Activiștii din Romania susțin ca blana ursului Arthur, care ar fi fost vanat de prințul din Austria, este acum la prelucrare la un tabacar din Targu Secuiesc, care n-a avut de-a face vreodata cu o piele atat de mare.

- Asociația pentru Conservarea Diversitații Biologice (ACDB) a postat pe pagina de Facebook o filmare de anul trecut, de pe fondul de vanatoare de la Ojdula, Covasna, unde a fost impușcat ursul Arthur . Cei de la ACDB spera ca in imagini sa nu fie uriașul exemplar brun devenit trofeu al prințului Emanuel.…

- Arthur, cel mai mare urs vazut pe teritoriul Romaniei, a fost impușcat de vanatorul de trofee austriac prințul Emanuel von und zu Liechtenstein. Acesta a platit o taxa pentru vanarea ursului, dar nu ar fi avut derogare pentru acest exemplar, ci pentru unul mai mic. Tariful pentru impușcarea unui urs…

- Ursul uriaș Arthur a fost impușcat de un prinț austriac la Ojdula, județul Covasna, intr-o arie naturala protejata, semnaleaza ONG-ul Agent Green intr-un comunicat postat pe site-ul oficial. Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi venit in Romania in luna martie, și, contra unei taxe…

- Arthur, cel mai mare urs vazut pe teritoriul Romaniei, a fost impușcat de vanatorul de trofee austriac, Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein. Acesta ar fi venit in luna martie in țara special pentru a-l impușca, susține organizația de mediu Agent Green. „Arthur avea varsta de 17 ani și a fost cel…