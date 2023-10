Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea Uniunii si pregatirea sa pentru primirea de noi membri a fost discutata la reuniunea informala a Consiliului European. De asemenea, s-au abordat temele majore ale momentului – precum apararea, migratia, rezilienta, competitivitatea, angajamentul global al Uniunii si sprijinul pentru Ucraina.…

- Ministrul Caciu a sustinut ca este important sa fie mentinute caracteristicile unice ale Politicii de Coeziune, in special guvernanta pe mai multe niveluri, abordarea bazata pe realitatea locala sau orientarea catre rezultate si durabilitate, arata comunicatul de presa al MIPE. Cel mai important, ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii Lituaniei, Belgiei, Regatului Tarilor de Jos, Sloveniei, Estoniei si Finlandei, cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare, conform unui comunicat de presa.Potrivit Administratiei Prezidentiale, in cadrul intrevederii…

- Decizia reconfirmarii ratingului suveran si a mentinerii perspectivei stabile este sustinuta, in opinia agentiei, de statutul de membru al Uniunii Europene si de fluxurile de capital de la Uniunea Europeana care sprijina investitiile si stabilitatea macroeconomica a tarii, precum si de evolutia pozitiva…

- „Aceasta e doar o soluție temporara”, este opinia directorului unei școli din Arad, referindu-se la proiectele finanțate generos pentru abandonul școlar. Are elevi din familiile marilor oameni de afaceri din agricultura, dar și elevi de la orfelinat, și face eforturi constante sa-i țina pe toți in banci,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va continua sa sprijine „multidimensional si cuprinzator” Ucraina, atat timp cat va fi necesar, si sa fie alaturi de Republica Moldova, grav afectata de razboi, prin asistenta financiara, expertiza si sprijin politic, informeaza AGERPRES . „Vom…

- Președintele SUA, Joe Biden, a susținut un ultim discurs la Vilnius, dupa incheierea summitului NATO. El a declarat ca Vladimir Putin a crezut ca NATO se va rupe dupa invazia Rusiei in Ucraina, insa „a greșit”, adaugand ca Alianța este „mai puternica și mai unita ca niciodata”, potrivit Sky News.

- Romania a avut o șansa istorica de a accesa fonduri europene in valoare de 29,2 miliarde de euro. In curand se implinesc doi ani de cand am semnat contractul, insa țara nostra nu a cheltuit nici macar un cent din aceste fonduri. Ne chinuim acum cu a doua tranșa, insa nu am cheltuit banii nici din prima…