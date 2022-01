Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrele naturale, breșele de securitate sau erorile umane sunt cauzele cele mai intalnite atunci cand vorbim de date șterse sau formatate accidental. Indiferent de modul in care informațiile au disparut din computer, datele pot fi recuperate daca sunt utilizate rapid soluții integrate.Companiile…

- Ancuța Jurj, Madalina Pandele, Dana Popescu și Isabela Traistaru sunt cele patru cercetatoare din Romania care au fost desemnate caștigatoarele celei de-a XII-a ediții a competiției L’Oreal – UNESCO „Pentru Femeile din Știința”. Ediția din acest an a fost organizata cu scopul de a sprijini comunitatea…

- Datele unei platforme de recrutare arata ca aproximativ 77 dintre companii isi vor recompensa angajatii de sarbatori.Circa 28 dintre acestea vor acorda prime de Craciun, 18 vor oferi zile libere suplimentare, 16 spun ca vor recompensa angajatii cu pachete de sarbatori, in timp ce 15 vor acorda unul…

- Germania, care este cel mai mare emitator de dioxid de carbon din Europa, a declarat ca va implementa masura in cazul in care Uniunea Europeana nu poate conveni asupra unui pret minim in sistemul sau de comercializare a certificatelor de emisii. Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii…

- Care sunt companiile de stat și agențiile guvernamentale ce revin PNL, dupa negocierile politice Negocierile politice din aceasta perioada au inclus și principalele agenții guvernamentale și companiile cu capital de stat. Liderii partidelor coaliției de guvernare au convenit privind posturile de conducere…

- Companiile cu capital german din Romania au in prezent o situatie financiara buna si sunt optimiste cu privire la evolutia din urmatoarele 12 ani, insa cresterea preturilor la materii prime si energie, dar si costurile cu forta de munca si lipsa de personal calificat sunt motive de ingrijorare. Datele…

- Daca ai marfa de transportat sau ai o companie pentru transport de marfuri, in fiecare zi te confrunți cu aceleași provocari: sisteme vechi de operare, exceluri fara capat, lipsa de informație și transparența pe rutele și zonele tale de interes.

