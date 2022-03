Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii ISU Alba aflați in Vama Siret au intampinat femeile refugiate din Ucraina cu flori, cu ocazia zilei de 8 Martie Mai mulți pompieri ai ISU Alba care sunt in aceste zile la Vama Siret pentru a asista refugiații ucrainieni fugiți din calea razboiului a vrut sa aduca o bucurie femeilor. Mai exact…

- Refugiatii nu sunt oameni care asteapta pomana, dupa cum au marturisit toti cei care s-au implicat in ajutorarea lor, ci sunt oameni demni, cu vieti implinite, care au fugit de bombe. Si-au lasat casele in urma, dar nu si-au abandonat cei mai buni prieteni. Sute de caini si pisici au gasit iubire, adapost…

- In Gara de Nord din București va funcționa zilnic o casa de bilete prioritara, pentru simplificarea tranzitului persoanelor refugiate din Ucraina si pentru a veni in sprijinul acestora, a informat, vineri, CFR Calatori pe Facebook . „Facilitati suplimentare pentru persoanele refugiate. Pentru simplificarea…

- In cursul acestei dimineți, Alexandru Rafila a anunțat in ce consta ajutorul medical oferit de Romania refugiaților din Ucraina care se afla in țara noastra. Cu privire la efectuarea testarii anti-Covid-19 la intrarea in țara, ministrul Sanatații a dezvaluit ca nu este necesara, insa aceasta poate fi…

- A inceput sa ninga, duminica noapte, in Vama Siret - Porubne, unde mii de refugiati care fug de razboiul din Ucraina asteptau sa intre in Romania. In noaptea de duminica spre luni, in zona a inceput sa ninga, iar oamenii s-au vazu nevoiti sa se adaposteasca cum pot si sa incerce sa se incalzeasca cu…

- Violeta Stoica, Nicoleta Dumitrescu Mobilizare fara precedent a romanilor pentru a le veni in ajutor refugiaților ucraineni izgoniți din casele lor de conflictul armat izbucnit saptamana trecuta! Și prahovenii și-au oferit sprijinul familiilor plecate din calea razboiului din Ucraina cu doar cateva…

- Sprijin pentru refugiații din Ucraina, oferit de UAIC Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) iși declara solidaritatea fața de Ucraina și pune la dispoziție spații de cazare, hrana, consiliere psihologica și facilitarea serviciilor medicale pentru 50 de studenți și cadre didactice din Ucraina,…

- Umbra razboiului planeaza tot mai puternic la granițele Ucrainei. Rusia ar putea ataca in orice moment! Este un avertisment care vine din tot mai multe cancelarii occidentale. Acolo unde se fac si strategii diplomatice si militare, inclusiv pentru Romania.