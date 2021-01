Află noutățile: Cu sau fără certificat de vaccinare? Presedintele Consiliului European, Charles Michel, considera ca ar putea fi introdus la un moment dat un „pasaport de vaccinare” impotriva coronavirusului, dar nu este cazul acum. Michel a declarat, intr-un interviu acordat duminica, ca dezbaterea este „foarte pertinenta”, dar decizia va fi luata de liderii Uniunii Europene. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a cerut marti crearea unui pasaport special care sa ateste vaccinarea purtatorului. El a trimis o scrisoare in acest sens Comisiei Europene. Potrivit lui Michel, exista un acord de principiu privind un astfel de document, dar inca nu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

