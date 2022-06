Stiri pe aceeasi tema

- Conștiința de sine la inteligența artificiala este nu doar o tema recurenta in ficțiunea SF, dar și un subiect dezbatut intens printre cercetatori, mai ales in ultimii ani, in condițiile in care sistemele AI devin tot mai avansate și capabile de calcule tot mai complexe. In ultimele zile, un astfel…

- Blake Lemoine a susținut ca un sistem de inteligența artificiala (AI) la care lucra a devenit sensibil și rațional precum o ființa umana, dar și ca sistemul “are percepție și capacitate de a exprima ganduri și sentimente echivalente cu cele ale unui copil uman”. Suspendarea inginerului a atras din nou…

- Gigantul suedez Spotify, care ofera servicii de streaming de muzica si podcasturi, a anuntat ca va achizitiona start-up-ul Sonatic din Londra, care a dezvoltat o solutie bazata pe inteligenta artificiala ce poate crea voci umane care suna foarte real. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- China a lansat o nava fara echipaj, care poate sa transporte zeci de drone. Nava, numita Zhu Hai Yun, folosește un sistem de inteligența artificiala pentru a naviga autonom. Beijingul spune ca este vorba despre un instrument de cercetare marina, dar experții sugereaza ca nava ar putea fi folosita in…

- Dezvoltarea tehnologiei și implicit a inteligenței artificiale va continua sa revoluționeze medicina. Inovația in domeniul medical are un impact major asupra medicilor și pacienților deopotriva. Progresele impresionante din acest domeniu vin sa ajute medicii și sa ofere soluții rapide pacienților. De…

- Discret, unele dintre cele mai mari nume din domeniul tehnologiei s-au retras din eforturile, candva entuziaste, de a perturba asistența medicala. Alphabet și-a desființat divizia de asistența medicala Google Health, in timp ce IBM și-a vandut afacerea de date și analiza Watson Health unei firme de…

- Zeci de firme chineze au construit software-uri care utilizeaza inteligența artificiala pentru a sorta datele despre rezidenți, pe fondul cererii ridicate din partea autoritaților de la Beijing care doresc sa-și imbunatațeasca instrumentele de supraveghere, arata o analiza Reuters. Reuters a examinat…

- Encorsa, integrator de servicii de transformare digitala prin tehnologii de hiper-automatizare de tip low-code și no-code, Robotic Process Automation și inteligența artificiala, a finalizat implementarea unui asistent digital pentru Electrica Furnizare. Soluția bazata pe inteligența artificiala are…