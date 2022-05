Stiri pe aceeasi tema

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a finantat pana in prezent 5.495 de apicultori prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), care au primit sprijin nerambursabil pentru achizitia de stupi, familii de albine sau pentru procesarea mierii. Ziua Mondiala a Albinei insemna…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a finanțat pana in prezent 5.495 de apicultori prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), care au primit sprijin nerambursabil pentru achiziția de stupi, familii de albine sau pentru procesarea mierii. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor…

- ”Beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR) au primit, in perioada 14 aprilie – 10 mai 2022, fonduri europene nerambursabile in valoare totala de 60,71 milioane euro. Prin aceste plati, AFIR deconteaza cheltuielile realizate in cadrul proiectelor de investitii in agricultura…

- ”Beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR) au primit in conturi, in perioada 8 – 14 aprilie 2022, o noua transa de bani, in valoare totala de peste 33 milioane de euro (33.349.271 euro). Platile au fost efectuate pentru a deconta investitiile realizate in mediul rural,…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a autorizat si platit, in cursul saptamanii trecute, fonduri europene in valoare totala de 17,6 milioane de euro (17.568.016 euro) pentru investitiile finantate prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020)”, anunta…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) anunța ca peste 17,5 milioane de euro vor intra in conturile fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor si autoritatilor publice cu care agenția are contracte incheiate. Sumele reprezinta fonduri pentru investitiile finantate prin intermediul Programului…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntsat joi ca a efectuat plati in valoare de peste 8,4 miliarde de euro pentru investitii in agricultura si pentru dezvoltarea mediului rural, cat si pentru plati compensatorii (masuri de mediu si clima). „Agentia pentru Finantarea Investitiilor…

- ”Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a primit si a analizat 103.204 solicitari de finantare in valoare de peste 12 miliarde de euro depuse, in intervalul martie 2015 – martie 2021, de fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice si finantate prin Programul National de Dezvoltare…