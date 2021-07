Stiri pe aceeasi tema

- Fotoreporterul Reuters, Danish Siddiqui, a fost ucis vineri in timp ce acoperea o confruntare intre forțele de securitate afgane și luptatorii talibani in apropierea unui punct de frontiera cu Pakistanul, a transmis un comandant al forțelor de securitate afgane, potrivit Reuters.

- Talibanii sustin ca au cucerit un post de frontiera-cheie cu Pakistanul, Spin Boldak, dupa o ofensiva de doua luni, insa autoritatile afgane dezmint, relateaza Euronews. Aceste militii fundamentaliste castiga teren, in timp ce fortele afgane, sustinute de NATO, pierd teren, in paralel cu o retragere…

- Fortele de securitate afgane au respins duminica un atac al talibanilor asupra unui centru provincial al unei provincii din nordul tarii, aflata la granita cu Tadjikistanul, cu ajutorul atacurilor aeriene, au anuntat autoritatile din Afganistan, transmite Reuters. Atacul talibanilor a fost…

- Pentagonul a anuntat marti ca a retras jumatate din trupele si echipamentele sale militare din Afganistan, transmite Reuters. Armata SUA a transferat echivalentul a aproximativ 500 de incarcaturi de avioane mari de marfa, potrivit unei actualizari a Comandamentului Central al SUA. Aproximativ…

- Moscova si-a utilizat marina militara si fortele aeriene pentru a indeparta distrugatorul britanic HMS Dragon D35 in luna octombrie din apele teritoriale ruse din zona Crimeii, a declarat seful Serviciului de frontiera, Vladimir Kulisov, primul adjunct al sefului Serviciului Federal de Securitate…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii…