- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele american Joe Biden au convenit luni sa colaboreze pentru a se asigura ca toti afganii eligibili sa plece din Afganistan, inclusiv dupa incheierea fazei initiale de evacuare, a anuntat biroul premierului Marii Britanii, transmite Reuters.

- Talibanii l-au condamnat la moarte pe fratele unui traducator afgan, potrivit scrisorilor obținute și publicate de CNN, acuzându-l ca a ajutat SUA și ca i-a oferit ajutor fratelui sau, care a lucrat ca interpret al trupelor americane din Afganistan. Citește întreaga știre pe Digi24.

- Statele Unite au evacuat 2.500 de cetateni americani de la Kabul in ultima saptamana si sunt pregatite sa lupte cu 'timpul si spatiul' pentru a continua evacuarile din Afganistan, au indicat sambata oficiali ai Pentagonului, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Cu prilejul unui briefing de presa,…

- Aproximativ 24 de diplomati americani din Afganistan au trimis luna trecuta o telegrama in care il avertizau pe secretarul de stat Antony Blinken in legatura cu riscul caderii capitalei Kabul in mana talibanilor in timp ce trupele americane se retrageau, transmite vineri Reuters citand informatiile…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters. Decesele…

- Un 'transfer pasnic al puterii' catre un guvern de tranzitie va avea loc in Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra tarii, a anuntat duminica ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP si Reuters. ''Afganii nu trebuie sa se ingrijoreze…