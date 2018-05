Afganistan: Talibanii îi avertizează pe locuitorii Kabulului în legătură cu noi atentate Talibanii afgani au cerut luni populatiei capitalei Kabul sa stea departe de "siturile militare" pe care le-ar putea ataca, pentru "a evita victimele civile". "Mujahedinii sunt atenti sa reduca numarul de victime civile in diferite regiuni ale tarii. Dar singurul loc inca afectat este orasul Kabul", au scris insurgentii pe site-ul lor, noteaza France Presse. "Motivul este ca principalele centre militare si de informatii ale invadatorilor sunt situate la Kabul", justifica ei, acuzand "fortele speciale, NDS (informatiile afgane) si alte servicii militare" ca se folosesc de civili ca "scuturi umane".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA) a avertizat in legatura cu riscul cresterii numarului de atacuri asupra centrelor de inregistrare a alegatorilor pentru scrutinul programat in luna octombrie in Afganistan, relateaza vineri dpa. Potrivit raportului publicat joi de UNAMA,…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a negat vehement informatiile prezentate de un concurent al show-ului culinar „Chefi la cutite“, care a pretins ca a fost ofiter si a participat la cinci misiuni internationale, iar i n urma unor rani grave, fiind trecut in rezerva cu o pensie infima.

- Lidl Romania a avertizat miercuri in legatura cu o tentativa de frauda online, care circula pe canalele online, inclusiv pe Facebook si pe WhatsApp.Citește și: Klaus Iohannis da replica, dupa ce Tudorel Toader a anunțat sesizarea CCR: Nu exista absolut niciun motiv ”Oferta „NOI OFERIM…

- Toate garnizoanele din tara si in teatrul de operatii din Afganistan vor organiza in zilele urmatoare manifestari dedicate Zilei Fortelor Terestre, ce vor cuprinde expozitii, simpozioane, vizionari de filme documentare, prezentari de tehnica, armament si echipamente militare, exercitii de manuire a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat duminica asupra faptului ca noi lovituri occidentale impotriva Siriei ar putea provoca "haos" in relatiile internationale, dupa atacul coordonat efectuat sambata de SUA, Marea Britanie si Franta, relateaza France Presse si RIA Novosti. Putin a subliniat…

- G4media scrie despre conexiunile dintre omul de afaceri român Cristian Burci și fundraiserul american, Elliot Broidy, a carui companie specializata în contracte militare, Circinus, a semnat în data de 1 februarie un acord de cooperare cu Romarm.

- Celebrul actor Ewan McGregor s-a despartit, anul trecut, de Eve Mavrakis dupa un mariaj de 22 de ani. Cei doi au impreuna 4 copii: Clara, Anouk, Esther Rose si Jamyan. Scotianul avea o relație cu Mary Elizabeth Winstead, partenera lui din serialul Fargo. Legatura lor nu a durat, insa, prea mult. Recent,…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, in legatura cu "faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite in cazul in care adoptarea celor mai dure sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.