Afganistan: Talibanii au preluat controlul asupra unei a doua capitale provinciale

- Talibanii au preluat sambata controlul in orasul Sheberghan (nord), care devine a doua capitala provinciala ce cade in mainile rebelilor in mai putin de 24 de ore, relateaza AFP si dpa. "Din nefericire, talibanii au cucerit orasul Sheberghan", a declarat pentru France Presse Qader Malia, viceguvernator…

- Militantii talibani au preluat controlul asupra a cel putin 28 de districte din opt provincii din Afganistan in ultima saptamana, transmite DPA, potrivit Agerpres. Numai in provincia Badahshan, din nord-estul tarii, talibanii au cucerit cel putin 11 districte in acest weekend, potrivit autoritatilor…

- Comandantul fortelor armate ale SUA in Afghanistan si-a exprimat ingrijorarea in privinta izbucnirii unui razboi civil haotic si violent in care sa se implice factiuni anti-talibane greu de tinut sub control care sa comita atrocitati, relateaza Washington Post.

- Talibanii controleaza in prezent circa o treime din teritoriul Afganistanului, numeroase teritorii fiind cucerite in contextul retragerii fortelor occidentale dupa 20 de ani de razboi, relateaza The Sun.

- In jur de 5.000 de familii afgane si-au parasit locuintele din Kunduz, oras din nord-estul tarii incercuit de talibani dupa mai multe zile de lupte intre acestia si fortele guvernamentale, au anuntat sambata responsabili locali, citati de AFP. Talibanii au incercuit aceasta capitala de…

- Talibanii isi continua cuceririle teritoriale in Afganistan, preluand controlul asupra a inca doua districte in nordul tarii, pe fondul retragerii fortelor straine, au confirmat vineri oficiali locali, transmite agentia dpa. In ultimele 24 de ore, talibanii au preluat controlul in districtul…

- Talibanii au preluat controlul asupra unui district din apropierea capitalei afgane, Kabul, cu o zi inainte de un armistițiu de trei zile. Nerkh este al doilea district din Afganistan capturat in ultima saptamana.