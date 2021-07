Afganistan: Talibanii atacă un prim oraș mare Talibanii au lansat miercuri prima lor ofensiva împotriva unei capitale de provincie afgane, Qala-i-Naw, de la începutul campaniei lor împotriva forțelor afgane în mai, declanșata de retragerea trupelor americane din țara, acum aproape finalizata, potrivit AFP.



La câteva ore dupa ce armata SUA a anunțat ca &"peste 90%&" și-a încheiat retragerea din Afganistan, talibanii, care din mai au confiscat marile zone rurale ale țarii și s-au apropiat de mai multe orașe importante, au forțat intrarea în i-Naw, un oraș de aproximativ 75.000 de locuitori,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia incearca sa-si consolideze controlul asupra Internetului si sa-si reduca dependenta de companiile si tarile straine. Avand in vedere acest scop, presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege care obliga marile companii IT din Occident sa-si deschida filiale in Rusia, potrivit unui document…

- Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuat, a decis plenul Parlamentului. Proiectul, depus de parlamentari USR PLUS, a trecut cu 263 de voturi pentru,…

- Talibanii îsi continua cuceririle teritoriale în Afganistan, preluând controlul asupra a înca doua districte în nordul tarii, pe fondul retragerii fortele straine, au confirmat vineri oficiali locali, transmite agentia dpa citata de Agerpres. În ultimele 24…

- Copiii cu varsta de 12 ani si peste se pot vaccina de miercuri impotriva COVID-19, potrivit unui anunt postat pe pagina de Facebook a Platformei nationale de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19. Astfel, platforma de programare a fost optimizata si permite programarea copiilor cu varsta…

- Lora apare de luni pana vineri pe micul ecran, la „Vorbește lumea”, emisiunea de la Pro TV. Acolo, cantareața de 38 de ani afișeaza un ten perfect, un chip luminos, fara imperfecțiuni. Și-a spus acum secretul. Artista are mare grija de tenul ei, mai ales ca se machiaza zilnic pentru aparițiile pe micul…

- Irina Rimes a anunțat, sambata, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca s-a vaccinat impotriva COVID-19. Ea spune ca nu a fost indemnata de cineva anume sa faca acest lucru, nu a fost platita sa vorbeasca despre acest lucru și ca nu reprezinta interesele nimanui. „M-am vaccinat.…

- Radu Herjeu, membru CNA, afirma, referitor la demiterea lui Vlad Voiculescu , ca fostul ministru a fost „a fost victima propriilor talibani, care l-au sanctificat inainte de vreme”. „Una peste alta, VeVe a fost victima propriilor talibani, care l-au sanctificat inainte de vreme și care au rupt cu dinții…

- Un șacal a fost fotografiat in cursul dimineții de astazi, 11 aprilie 2021, la doar cațiva kilometrii de alba Iulia in zona Hapria – Straja de catre coordonatorul tehnic al Asociației Județene a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Alba, Felix-Bogdan Dragomir. Acesta a scris pe pagina personala de facebook…