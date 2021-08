Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, în sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP, potrivit Agerpres."Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au…

- Talibanii au cucerit joi orasul Ghazni, la 150 km sud-vest de la Kabul, a zecea capitala de provincie care cade in mainile lor in decurs de o saptamana, scrie BBC . Luptele sangeroase din țara au provocat peste o mie de morți printre civili doar in ultima luna, in vreme ce numeroși localnici s-au vazut…

- Talibanii au cucerit in noaptea de marti spre miercuri orasul Faizabad, capitala provinciei Badakhshan din extremitatea nord-estica a Afganistanului. Este a noua capitala de provincie unde insurgenții au preluat controlul in mai putin de o saptamana.

- Talibanii au cucerit luni Aibak, in nordul Afganistanului, cea de a sasea capitala provinciala care cade in mana insurgentilor in doar patru zile, potrivit unor surse administrative locale, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Talibanii au cucerit orasul Aibak si il controleaza in totalitate”,…

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii.

- Armata guvernamentala le-a cerut rezidenților din Lashkar Gah sa paraseasca orașul "cat mai repede", in timp ce presa internaționala relateaza ca insurgenții au cucerit cea mai mare parte a acestei capitale de provincie.

- Talibanii îsi continua cuceririle teritoriale în Afganistan, preluând controlul asupra a înca doua districte în nordul tarii, pe fondul retragerii fortele straine, au confirmat vineri oficiali locali, transmite agentia dpa citata de Agerpres. În ultimele 24…