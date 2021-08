Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Spania vor opri vineri, cu patru zile inainte de termenul limita, operatiunile de evacuare din Afganistan, potrivit BBC . Franta va pune capat operatiunii de evacuare a oamenilor din Afganistan vineri seara, a declarat joi prim-ministrul Jean Castex la postul de radio RTL. 115 cetateni francezi…

- Prelungirea misiunii de evacuare din Afganistan, dupa data de 31 august, este „improbabila”, a declarat ministrul britanic al apararii, Ben Wallace. „Cred ca este improbabil. Nu doar din cauza a ceea ce au spus talibanii, ci și, daca va uitati la declaratiile publice ale presedintelui, cred ca este…

- ​Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține ca eșecul SUA în Afganistan a venit din faptul ca americanii nu au ținut cont de tradițiile și valorile afganilor. ​„Americanii au încercat sa faca acolo ceea ce numeau ei democrație acolo. (...) Este o naivitate sa pretindem ca…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov considera ca misiunea americana in Afganistan a ”esuat” si denunta faptul ca o plecare ”precipitata” a Statelor Unite din aceasta tara se afla la originea degradarii situatiei in domeniul securitatii, relateaza AFP, ptrivit news. ro. In pofida faptului…

- NATO si-a incheiat misiunea militara in Afganistan dupa aproape doua decenii, informeaza vineri dpa, citand mai multe surse diplomatice si militare. Trupele straine aflate inca in tara - precum cele din SUA si Turcia - dupa plecarea celor mai multe contingente nationale din cadrul NATO se…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov considera ca misiunea americana in Afganistan a ”esuat” si denunta faptul ca o plecare ”precipitata” a Statelor Unite din aceasta tara se afla la originea degradarii situatiei in domeniul securitatii, relateaza AFP.

- SUA au lansat operatiunea din Afganistan dupa atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Dupa doua decenii de lupte sangeroase in care și-au pierdut viața și militari romani, trupele militare NATO se vor retrage treptat din Afganistan. NATO a condus Forta Internationala de Asistenta pentru Securitate…

- Militar de cariera, fost comandant, in 2003, al batalionului romanesc participant la misiunea Enduring Freedom, Afganistan, și fost comandant al batalionului infanterie participant la misiunea din Irak, in 2004, ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, are și o pensie pe masura.Potrivit calculelor…