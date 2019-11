Afganistan: Pakistanul îşi închide serviciul consular din Kabul Ambasada Pakistanului in Afganistan a anuntat duminica inchiderea pe o perioada nedeterminata a serviciului sau consular din Kabul din motive de securitate, pe fondul cresterii tensiunilor dintre cele doua tari, informeaza AFP. Inchiderea serviciului consular va afecta numerosi afgani care doresc sa obtina vize pentru a beneficia de servicii medicale, marfuri sau pentru a-si face studiile in Pakistan. Conform unui purtator de cuvant al ambasadei de la Kabul contactat pe WhatApp, serviciul consular, care primea aproximativ 1.500 de cereri de viza/zi, este inchis "pana la noi instructiuni". Ministrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Pakistanului in Afganistan a anuntat duminica inchiderea pe o perioada nedeterminata a serviciului sau consular din Kabul din motive de securitate, pe fondul cresterii tensiunilor dintre cele doua tari, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Inchiderea serviciului consular va afecta numerosi…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a transmis, marti, un mesaj de compasiune familiilor celor doi romani morti saptamana trecuta in atentate la Kabul, in Afganistan, ea declarand ca jertfa lor, o desavarsire a patriotismului si a constiintei datoriei, nu va fi uitata. Aceasta a participat la ceremonia…

- Ministrul afacerilor externe a cerut activarea Celulei de criza din cadrul MAE, in urma atacului terorist care a avut loc la Kabul.Romanul ranit in timpul atacului din Afganistan este acum in afara oricarui pericol. Starea sa de sanatate este stabila si urmeaza sa fie transferat in Europa, pentru a…

- Ministerul de Externe a anunțat ca reprezentantul misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul, care a fost ranit in atacul talibanilor din capitala afgana, va fi transferat la o unitate medicala din Europa. De asemenea, diplomatul ucis in urma atacului va fi repatriat, formalitațile necesare fiind in curs…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a transmis, miercuri, un mesaj de condoleante familiei si prietenilor diplomatului roman ucis in Kabul, Afganistan, si in care condamna "cu toata fermitatea acest cumplit atac". "Diplomatul roman care a decedat aparand sediul Ambasadei…

- Fostul director al Serviciului de Informații Externe, Claudiu Saftoiu, se intreaba, in urma atentatului de la Kabul, ce mai cauta Romania in Afganistan și care sunt motivele pentru care teroriștii au avut ca ținta directa ambasada Romaniei. Saftoiu considera ca autorițile romane știu raspunsul la…

- Ministrul de Externe Ramona Manescu a declarat marti seara, la Digi 24, ca romanul care a murit in atacul sangeros din Afganistan facea parte din echipa de securitate a misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul si s-a sacrificat pentru a salva viata colegilor sai.

- Ministrul de Externe Ramona Manescu a declarat marti seara, la Digi 24, ca romanul care a murit in atacul sangeros din Afganistan facea parte din echipa de securitate a misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul si s-a sacrificat pentru a salva viata colegilor sai.