Afganistan, o greșeală istorică? „Pana duminica, Europa credea ca Joe Biden este un expert in politica externa”, scrie Politico. Acum, decizia președintelui american de a permite Afganistanului sa se prabușeasca in brațele talibanilor ii face pe oficialii europeni sa se ingrijoreze. Ingrijorarea provine de la faptul ca a accelerat, fara sa vrea, ceea ce a inceput predecesorul sau Donald Trump: degradarea alianței occidentale și tot ceea ce ar trebui sa reprezinte in lume, mai noteaza Politico. Care continua sa comenteze ca in toata Europa, oficialii au reacționat cu un amestec de neincredere și un sentiment de tradare. Chiar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

