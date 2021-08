Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa lupte grele, care au avut loc noaptea trecuta, talibanii au luat controlul asupra orașului Kandahar”, a declarat un oficial guvernamental pentru Reuters, dupa ce și militanții și-au anunțat victoria. „Kandahar este cucerit in totalitate. Mujahedinii au ajuns in Piata Martirilor din oras”, a…

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, in sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP. "Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au decis o incetare a focului de 48…

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, în sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP, potrivit Agerpres."Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au…

- Talibanii au cucerit joi Herat, al treilea oras ca marime al Afganistanului, situat in vestul tarii, o etapa majora in ofensiva lor, la numai cateva ore dupa ce au cucerit orasul Ghazni, la 150 de kilometri sud-vest de Kabul, apropiindu-se periculos de capitala, transmite AFP potrivit Agerpres.…

- Talibanii au cucerit joi orasul Ghazni, la 150 km sud-vest de la Kabul, a zecea capitala de provincie care cade in mainile lor in decurs de o saptamana, scrie BBC . Luptele sangeroase din țara au provocat peste o mie de morți printre civili doar in ultima luna, in vreme ce numeroși localnici s-au vazut…

- Talibanii au cucerit in noaptea de marti spre miercuri orasul Faizabad, capitala provinciei Badakhshan din extremitatea nord-estica a Afganistanului. Este a noua capitala de provincie unde insurgenții au preluat controlul in mai putin de o saptamana.

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii.

- Talibanii au cucerit duminica capitalele provinciilor nordice Kunduz si Sar-e-Pol, care se adauga altor doua capitale regionale preluate in aceasta saptamana, primele care au cazut in mainile insurgentilor de la inceputul fazei finale a retragerii trupelor straine in luna mai, informeaza EFE potrivit…