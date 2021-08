Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va evacua o parte din cei aproximativ 100 de angajati ai ambasadei din Afganistan, a declarat luni Zamir Kabulov, reprezentantul special al presedintelui Vladimir Putin pentru Afganistan, la postul de radio Eho Moskvi, transmite Reuters.Oficialul a mai spus ca ambasadorul Rusiei in Afganistan,…

- Uniunea Europeana a propus Rusiei sa discute impreuna despre o potentiala recunoastere reciproca a certificatelor lor de vaccinare anti-COVID-19, a anuntat joi agentia de presa TASS, care l-a citat pe ambasadorul UE la Moscova, informeaza Reuters. Rusia a autorizat pana acum patru vaccinuri…

- Președintele rus Vladimir Putin a promulgat joi legea care obliga firmele IT straine sa-și deschida sucursale pe teritoriul Rusiei, astfel încât sa poata exercita un control sporit asupra giganților tech, relateaza Reuters. Rusia dorește sa aiba un control și mai mare asupra internetului…

- Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, a revenit joi la post la Moscova, dupa ce plecase in aprilie pentru consultari la Washington in plina criza diplomatica ruso-americana, a relatat agentia de presa Interfax, in contextul unei ameliorari usoare a relatiilor dintre Rusia si SUA in urma summitului…

- Moscova este constienta ca Washingtonul isi va continua politica de ingradire a Rusiei prin noi sanctiuni, in pofida rezultatelor ''constructive'' si ''pozitive'' ale summitului pe care l-au avut saptamana trecuta la Geneva presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, a declarat…

- Kremlinul a declarat joi ca Moscova este ingrijorata de discutiile privind acordarea Planului de actiune in vederea admiterii de noi membri (Membership Action Plan - MAP) Ucrainei la NATO si a catalogat aceasta "problema" a blocului militar drept una dintre "liniile rosii' pentru Rusia, relateaza…

- BUCUREȘTI, 27 mai – Sputnik. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat declarațiile președintelui SUA, Joe Biden, potrivit carora sancțiunile impotriva Nord Stream 2 sunt contraproductive la aceasta etapa, pentru ca proiectul este aproape de a fi finalizat. Oficialul a reiterat…