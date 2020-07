Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la Vama Nadlac II au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar patru cetateni din Afganistan si Bangladesh, care incercau sa iasa ilegal din țara. Autovehiculul era condus de un cetatean bulgar. In data de 4 iulie, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit, ascunsi in interiorul unei autoutilitare conduse de un cetatean bulgar, douazeci si unu de cetateni din Siria si Palestina, care incercau sa iasa ilegal din Romania. In data de 25.06.2020, in…

- Opt migranti provenind din Vietnam au fost prinsi incercand sa iasa ilegal din tara, ascunsi intr-un camion care transporta panouri din pal in Italia. Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au verificat semiremorca dupa ce soferul, un roman de 39 de ani, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit o autoutilitara, in valoare de aproximativ 13.000 euro, cautata de autoritatile din Romania. In data de 07.04.2020, in jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota…