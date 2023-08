AFCS Progresul Călărași Gară participă cu echipa U17 la Cupa ”Sporting&Best Kids Reghin 2023”! Echipa U17 (2007-2098) de la clubul AFCS Progresul Calarași Gara va fi prezenta joi 17 august la Reghin, acolo unde va participa la Cupa ”Sporting&Best Kids Reghin 2023”. La competiția care se va desfașura pe terenul sintetic Metalul participa 8 echipe, iar formația din Calarași Gara a fost repartizata in grupa A, alaturi de echipele [...] Articolul AFCS Progresul Calarași Gara participa cu echipa U17 la Cupa ”Sporting&Best Kids Reghin 2023”! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa U8 de la clubul Leii Campia Turzii va fi prezenta, in weekend-ul ce urmeaza, pe terenul Stadionului ”Arcul de Triumf” din București, acolo unde va participa la etapa a III-a din Circuitul Național de Mini-Rugby. Micuții rugbiști din Campia Turzii spera sa faca un turneu bun și la finalul acestuia…

- VEZI de ce NU PARTICIPA Turda la Programul „Rabla Local”, prin care proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani primesc o prima de casare de 3 000 de lei, fara obligația de a cumpara o mașina noua❓❗Banii veneau 80% de la UE, iar 20% din bugetele locale. Participa insa Cluj-Napoca, Dej, Gherla sau Campia…

- Vineri, 28 iulie, APAH Transilvania marcheaza Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hepatitei prin organizarea a doua sesiuni de testare gratuita in vederea depistarii infectiei cu virus hepatitic B si C, in sat Rediu și in comuna Aiton. Joi, 27 iulie, va așteptam sa va testați gratuit pentru hepatita B…

- Un incendiu a avut loc, vineri seara, pe strada Eroilor din comuna Florești, județul Cluj. Potrivit pompierilor, incendiul a pornit de la un aparat de gatit. O femeie a ajuns la spital. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit la un incendiu care s-a manifestat in interiorul unui…

- Clubul Sportiv „Daniel Boxing Rusu Dan Ciprian” Campia Turzii este prezent la Zalau acolo unde participa la „Gala Incepatorului”, ediția a IV-a (SPARING). Pe langa clubul din Campia Turzii, la aceasta gala mai sunt prezente cluburile CSM Zalau (club organizator), ACS Osvat Boxing Club, Box Club MLG…

- Un barbat din județul Alba și-a pus o masca pe fața și a intrat in mai multe spitale din Cluj de unde a furat mii de lei. Mai mult, barbatul avea interdicție de a mai intra in municipiul Cluj-Napoca. La data de 15 Iunie 2023, polițiștii clujenia au identificat un barbat, in varsta de 36 [...] Articolul…

- Sambata 17 iunie, clubul AFCS Progresul Calarași Gara va participa cu o grupa de copii la ediția a VIII-a turneului de fotbal ”Cupa Mureșul” de la Luduș. Echipa din Calarași a fost repartizata in grupa A, alaturi de echipele CSS Sighișoara, Vulturii Tg.Mureș și Mureșul Luduș. Programul meciurilor pe…

- TSD Cluj (organizația de tineret a PSD Cluj) va participa la Campionatul Național de fotbal TSD, etapa regionala NORD-VEST. Acesta etapa este organizata de TSD Bistrița-Nasaud, iar la ea vor participa echipe din județele Bistrița-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu Mare, Maramureș și Bihor. Primele doua clasate…