Afaceristul Nelu Iordache, condamnat definitiv la 11 ani și 9 luni de închisoare Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuești, la 11 ani și 9 luni de inchisoare in dosarul autostrazii Nadlac- Arad. Decizia este definitiva. In prima instanța, Tribunalul București l-a condamnat la 6 ani și 3 luni de inchisoare cu executare pentru mai multe infracțiuni, printre care și fraude cu fonduri europene, in calitate de administrator al societații SC ROMSTRADE SRL. Acesta a fost acuzat ca a schimbat destinația sumei de 31.519.960 lei, reprezentand o parte din avansul incasat de la CNADNR SA pentru proiectarea și execuția lucrarilor la primul tronson… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

