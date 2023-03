Afaceristul Ioan Bene pierde clădirea fostului hotel Continental din Cluj-Napoca Afaceristul Ioan Bene, dat in urmarire internaționala, risca sa piarda controlul asupra fostului hotel Continental din Cluj-Napoca, pentru ca firma a intrat in faliment. Lupta lui Bene nu e finala, și sunt șanse sa poata restaura frumusețea Continentalului. ”Respinge, ca neintemeiata, cererea de confirmare a planului de reorganizare al debitoarei NAPOCAMIN S.R.L., propus de creditorul MIXT LOGISTIC S.R.L. Respinge, ca neintemeiate, cererile de confirmare a planului de reorganizare al debitoarei NAPOCAMIN S.R.L., propus de debitoare, prin administrator special. Dispune intrarea debitoarei NAPOCAMIN… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

