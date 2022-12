Afacerile rusești au împânzit toată România Oamenii politici din Romania au condamnat invazia ruseasca asupra Ucrainei, menționand de nenumarate ori ca Rusia trebuie sancționata aspru de catre comunitatea europeana. In ciuda numeroaselor ieșiri publice ale aleșilor poporului, firmele rusești din țara noastra continua sa-și desfașoare activitațile, caștigand milioane de lei. De la petrol și gaz, unii afaceriști au știut sa se infiltreze și in domenii precum securitatea naționala, fiind puse la dispoziție informații cu caracter personal marilor oligarhi care trag sforile din umbra. Un lucru mai greu de ințeles este faptul ca oamenii de afaceri… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

