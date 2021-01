Frank Timiș, unul dintre cei mai bogați romani, a pornit de jos, dar datorita unor mașinațiuni și investiții in domeniul exploatarilor miniere, a ajuns sa aiba o avere de peste un miliard de euro și sa ocupe, in 2012, prima poziție in topul celor mai bogați romani. Nascut in Borșa, județul Maramureș, Vasile Timiș, cunoscut drept Frank, a absolvit o școala profesionala de mecanica auto. A parasit Romania și s-a stabilit ca refugiat la Perth, Australia de Vest. In timp ce se afla in Australia, a fost condamnat pentru posesie de heroina cu intenția de a o vinde și a fost amendat cu 27.000 dolari…