Stiri pe aceeasi tema

- Afacerile din serviciile de piata prestate mai ales companiilor s-au majorat, ca serie bruta, cu 10,7% in primele patru luni dn 2020, comparativ cu aceeași perioada din 2020, arata INS. In...

- Afacerile din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor s-au majorat, ca serie bruta, cu 10,7% in primele patru luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2020, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in…

- Afacerile din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor s-au majorat, ca serie bruta, cu 10,7% in primele patru luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2020, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in perioada…

- Afacerile din serviciile de piata, prestate mai ales intreprinderilor, au crescut cu 3,8% in primul trimestru din acest an, fata de perioada similara din 2020, arata datele Institutului National...

- Piata muncii din judetul Vaslui a fost afectata de pandemia de COVID-19. Sectorul serviciilor, industria si constructiile au pierdut cei mai multi salariati. In ultimele 12 luni, arata datele oficiale la nivelul judetului Vaslui, aproape 900 de angajati si-au pierdut locurile de munca, pe fondul efectelor…

- In toamna anului trecut, Renault a prezentat lumii intregi conceptul Megane eVision. Acesta anunța lansarea unui nou model cu zero emisii, pe care il putem vedea acum in aceasta serie de imagini teaser, tocmai publicate de producatorul din Hexagon. Numele sau este Megane E-Tech Electric și, potrivit…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor in termeni nominali in primele doua luni ale anului a crescut fata de perioada similara a anului trecut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,4%,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 8,5%, in primele doua luni fata de perioada similara din anul anterior, in timp ce volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut, ca serie bruta, cu 29,7%, potrivit datelor…