- The Eagles, muzicienii americani care au lansat ”Hotel California”, dar și ”Take it Easy” ori ”Desperado”, printre cele mai ascultate meldii din istoria rock-ului american, și-au anunțat turneul de adio. P ovestea lor muzicala a inceput in 1971 și a cuprins mai multe etape (71-80, 1994-2016, 2017-prezent).…

- Serghei Mizil, prințul nomenclaturii privilegiate a comunismului, muncește și la varsta pensionarii, caci, de la statul roman primește lunar 1300 lei. Recunoaște ca nici nu a prea contribuit și nici nu se plange. Cu diploma de artist, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, tanarul Serghei, astazi in…

- Georgiana Lobonț a fost țepuita! Era cat pe aproape sa se mute in Dubai, insa, totul a fost doar o pacaleala. Cum a ajuns artista noastra sa ramana fara casa și bani, asta dupa ce un afacerist i-a cerut bani imprumut.

- Elena Basescu, fiica fostului președinte Traian Basescu, a ajuns la spital. Urmarile unei cazaturi de pe cal, accident petrecut in weekend, la un club de echitație din apropierea Bucureștiului, au convins-o pe fiica cea mica a fostului președinte al Romaniei ca e mai bine sa fie diagnosticata de medici,…

- Ilinca Vandici i-a facut baiețelului ei, Zian, o surpriza minunata, petrecand o mini-vacanța in insoritul Dubai. La sfarșitul saptamanii, intre filmarile pentru emisiunea ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D2, vedeta a urcat in avion alaturi de micuțul in varsta de șase ani, și impreuna au dat startul unei…

- Incoronarea Regelui Charles al III-lea a insemnat pentru principalele televiziuni din Romania un efort editorial, logistic și de producție pentru a acoperi evenimentul. In „liga posturilor tv mari”, duelul s-a dat intre doua posturi, in timp ce la capitolul posturi de știri cu audiența tradițional mai…

- Este zi de sarbatoare in familia Cristinei Șișcanu și a lui Madalin Ionescu și asta pentru ca fiica lor iși sarbatorește ziua de naștere. Petra a implinit astazi frumoasa varsta de 6 ani. Cu ocazia acestei zile extrem de speciale, vedeta și-a adus aminte de momentul in care a nascut. Iata ce a postat…

- La un an de la prima ediție a emisiunii ”Jocul cuvintelor”, Dan Negru ne spune cați bani au caștigat concurenții. Bilanțul emisiunii pentru care popularul prezentator a inchis seria succeselor la Antena 1 și s-a mutat la Kanal D este un unul mult mai amplu. Au fost 34.000 de minute de concurs, 760…