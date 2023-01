Stiri pe aceeasi tema

- 4 aprilie. “Glorie Romaniei, glorie Ucrainei!”. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sustine un discurs istoric in Parlamentul Romaniei, in sistem videoconferința. Fiindca e vorba totusi de Romania, discursul este bruiat de multe defectiuni tehnice. 7 aprilie. Cunoscuta companie germana Draxlmaier…

- La granița dintre Serbia și Romania a avut loc, sambata la ora 13.01, un cutremur de pamant, a informat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului București. Cutremurul a avut magnitudinea 2,1, epicentrul fiind in Serbia, la granița cu Romania. Cutremurul s-a produs in apropierea…

- In ziua de 22 noiembrie, la ora 14:45:32 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Serbia un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 5km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 90km N de Nis, 138km V de Craiova, 149km SE de Belgrade, 155km SE de Zemun, 178km NE de Pristina, 188km…

- In trimestrul trei al anului in curs, la nivel național, prețul proprietaților rezidențiale din Romania s-a depreciat cu 1,8% fața de cele trei luni anterioare. Totuși, in orașe mari precum Timișoara, Brașov sau Iași prețurile apartamentelor au crescut. Potrivit datelor centralizate de Imobiliare.ro,…

- Constructorul care se ocupa de ridicarea noului terminal de plecari externe la Aeroportul Internațional Timișoara e deja pe teren. Timpul disponibil pentru lucrari e scurt, pana la finalul anului, iar in primavara va fi inaugurat, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prezent vineri la Timișoara.…

- In perioada 22-27 octombrie, selecționata de fotbal juniori Under 18 a Romaniei, pregatita de Daniel Mogoșanu, va efectua un stagiu de pregatire la Timișoara. Tricolorii U18 vor disputa și doua jocuri de verificare impotriva selecționatei similare a Serbiei, dupa urmatorul program: Marți, 25 octombrie:…

- Experții europeni continua sa verifice in ce masura țara noastra indeplinește condițiile tehnice pentru aderarea la Spațiul Schengen. Ei au fost marți in Capitala, dupa ce au vizitat punctul de trecere a frontierei cu Serbia de la Moravița și centrul pentru azilanți din Timișoara. Ei au dorit sa…

- In ziua de 11 octombrie, la ora 13:50:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in Serbia un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 5km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 95km N de Nis, 139km V de Craiova, 145km SE de Belgrade, 151km SE de Zemun, 182km NE de Pristina, 187km…