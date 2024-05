Afacerea de succes din spatele celebrității Alinei Pușcaș. Familia vedetei Antena 1 este ”pe profit”! Alina Pușcaș, una dintre cele mai indragite vedete ale postului de televiziune Antena 1, nu stralucește doar pe micul ecran, ci și in lumea afacerilor. Prezentatoarea show-ului de succes „Te cunosc de undeva” a demonstrat ca are abilitați deosebite și in domeniul antreprenoriatului, conducand o afacere profitabila care i-a adus venituri considerabile in ultimii ani. Alina Pușcaș a devenit cunoscuta publicului larg prin carisma de care a dat dovada in fața camerelor de filmat. Insa puțini știu ca, in paralel cu cariera sa de televiziune, vedeta a pus bazele unei afaceri infloritoare. In urma cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș a aratat imagini cu primele camere din noua ei casa. Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 s-a mutat cu familia ei intr-o locuința mai mare, pe care și-a construit-o de la zero. Pana de curand, Alina Pușcaș, Mihai Stoenescu, soțul ei, și cei trei copii ai lor au…

- Alina Pușcaș s-a mutat cu Mihai Stoenescu, soțul ei, și cei trei copii ai lor in casa noua. Vedeta spune despre noua locuința ca nu e finalizata, nici macar bucataria nu e mobilata. Pana de curand, prezentatoarea Alina Pușcaș locuia cu familia intr-un apartament din București. Locuința o avea decorata…

- Moartea misterioasa a Angelei a ridicat o mulțime de intrebari. Familia o cauta de peste doi ani, iar acum, trupul ei a ost gasit fara suflare intr-o padure din Curtea de Argeș, alaturi de cateva obiecte personale.

- Prezenta in aceasta dimineața in platoul Star Matinal, Alina Pușcaș a dezvaluit ca se va muta in casa noua alaturi de soțul ei, medicul Mihai Stoenescu, și de cei trei copii ai lor. Dupa aproape trei ani, timp in care s-au ocupat de construcție, prezentatoarea de la Te cunosc de undeva se va muta, in…

- Viorica Macovei se identifica nu doar prin ținutele sale din Bucovina, zona de origine, ba chiar vine in ajutorul celor care o admira imbracata așa. Chiar daca este casatorita și mama, folclorista și vedeta de televiziune și-a ”lada de zeste” , caci așa și-a numit afacerea sa online și ofera spre vanzare…

- Cum Ianis Hagi este campionul naționalei de fotbal a Romaniei la angajamente publicitare, propria sa agenție, prin care iși desfașoara și contractele, i-a venit ca o manușa. Agenția vedetei clublului Deportivo Alaves are sediul in nordul Bucureștiului, și este administrata de mama sa, Marilena Hagi,…

- Frumoasa Alina Pușcaș se ocupa intens de cei trei copii ai sai. Prezentatoarea emisiunii ”Te cunosc de undeva” se declara un parinte echilibrat, care are o relație de prietenie cu Iris (4 ani), Melissa (8 ani) ș Alex (9 ani), care impune limite, munca urmata de satisfacții. Caci vedeta Antena 1 a inceput…

- Alina Pușcaș, in varsta de 38 de ai, este casatorita cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu și au impreuna trei copii, Iris (4 ani), Alex (9 ani) și Melissa (8 ani). Cei doi au incercat sa ii creasca și sa ii educe pe cei trei copii ai lor dupa propriile reguli. Pana in momentul de fața, sunt mulțumiți…