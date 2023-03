Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 29 de ani din judetul Covasna, care a obtinut un grant de 25.000 de euro printr-un program startup, va intra pe piata din Romania cu o noua tehnica de imprimare decorativa a peretilor. Mike Botond a declarat ca aparatul pe care il va achizitiona din acesti bani va putea imprima…

- Un tanar covasnean se numara printre caștigatorii concursului de proiecte din cadrul celei de-a 8-a ediții a programului „Permis pentru viitor” și va obține finanțare pentru a urma anul acesta cursurile școlii de șoferi. MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat rezultatele concursului de…

- Vineri 10.03.2023. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Mihai Viteazul’’ al județului Covasna, 23 de noi angajați in randul pompierilor au strigat intr-un glas ,,Jur credința patriei mele, Romania!’’, depunand astfel Juramantul militar, in cadrul ceremoniei organizate in prezența conducerii…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Sfantu Gheorghe, ca prin implementarea sistemului de trasabilitate transfrontaliera a deseurilor, Romania si-a asumat un „pionierat” in lupta impotriva traficului ilegal cu deseuri. „Garda de Mediu…

- Esența experienței de invațare prin arta, care a marcat in ultimii 18 ani evoluția a mii de adolescenți din Romania, a ajuns la inceputul acestui an in Sfantu Ghorghe și alte 7 orașe din țara, sub forma unor Capsule de Teatru și deșteptari. Timp de 6 zile, in cadrul proiectului #experiențaIdeoIdeis,…

- Poeta Mihaela Aionesei, din Targu Secuiesc, membra a Uniunii Scriitorilor din Romania- Filiala București, a finalizat un nou volum de poeme, al treisprezecelea: „Duminica, in octombrie”. Volumul, reprezentand cea de-a cincisprezecea apariție editoriala ce poarta semnatura scriitoarei, a vazut lumina…

- Castigatorul din Romania al concursului de traducere „Juvenes Translatores” organizat de Comisia Europeana este David Nicolae Solga, elev la Liceul Teoretic „George Moroianu” din Sacele, judetul Brasov. „Comisia Europeana ii felicita astazi, 9 februarie, pe cei 27 de castigatori ai celei de-a 16-a editii…

- Omul politic Iuliu Maniu, unul dintre principalii artizani ai unirii Transilvaniei cu Romania, s-a nascut la 8 ianuarie 1873 in satul Badacin, judetul Salaj, fiind fiul avocatului Ion Maniu (stranepot al lui Simion Barnutiu) si al Clarei Coroianu, sora memorandistului Iuliu Coroianu, potrivit volumului…