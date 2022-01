Stiri pe aceeasi tema

- Maria Roman și Liviu Olteanu, caștigatorii sezonului 3 al competiției Mireasa, au depus actele de divort pe 18 noiembrie 2021. Cei doi s-au desparțit și au avut o relație tumultoasa, spune Maria. Care este motivul real al desparțirii.

- Ianna Novac, cea mai cunoscuta soprano pop opera de la noi, și-a deschis propria școala, Academia de Canto. Artista basarabeanca ce a scos ariile celebre de muzica clasica in afara salilor cosacrate și le-a reinventat, pastrand aceleași parți frumoase dar facandu-le mai ascesibile publicului, iși folosește…

- Sezonul 4 al emisiunii Mireasa de la Antena 1 a ajuns la sfarșit și și-a desemnat caștigatorii. Trei cupluri s-au casatorit, dar numai unul a reușit sa ajunga la sufletele celor de acasa pentru modul in care s-au purtat unul cu celalalt, iubirea pe care și-o poarta, dar și pentru cum au gestionat situațiile…

- Duminica aceasta, de la 15:30, la Antena 1, concurentii indragitului reality show matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Patru dintre cuplurile inscrise in competitie au depus deja actele la starea civila, iar in marea finala vor fi mai determinate…

- Liviu Olteanu, fost concurent de la Mireasa sezon 2, a postat in dimineața zilei de 16 decembrie 2021 un filmuleț realizat intr-o clinica din Turcia. El nu a dat nicio explicație, insa ulterior a revenit cu o noua postare.

- Diana Dumitrescu a lucrat o perioada la Antena 1, a fost prezentatoare, dar de mai mult de un an de zile a disparut de pe micul ecran. Vedeta se concentreaza acum vieții de familie, fiului ei Carol, dar și vieții profesionale, mai ales ca are o noua afacere. Diana Dumitrescu, in urma cu peste un an,…