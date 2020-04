Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla in Romania anului 2020, in plina stare de urgența cand achizițiile cu cantec par scapate de sub control. Ministerul Educației platește 4 lei pe o masca importata cu 1,5 lei. Afacerea este intermediata de firma unui fost ofițer SRI."In afacerea prin care firma maramureșeana Pop-Up,…

- ALTEX se alatura demersului eMAG și anunța ca pune la vanzare 5 milioane de maști de protecție la 2,99 de lei bucata, fara adaos comercial, anunța MEDIAFAX.Oferta ALTEX este deja disponibila pe altex.ro și mediagalaxy.ro și va intra in toate magazinele Altex și Media Galaxy din țara, incepand…

- Kinga Sebestyen doneaza masti azilelor de batrani din Romania in timpul pandemiei Cea care a facut din Kangoo Jumps un fenomen international a mobilizat intreaga comunitate de fani si practicanti ai acestui sport pentru a se implica in campania #Kjpentruviata. In acest sens, va cumpara si va dona masti…

- O firma din orasul Cristuru Secuiesc care producea jucarii din material textil a anunțat ca va confecționa masti medicinale si echipament de protectie pentru medici. Firma a primit deja certificare de la Ministerul Sanatatii. Administratoarea firmei, Klara Szabo, a declarat pentru AGERPRES ca ideea…

- Compania TECHTEX, din cadrul Grupului TAPARO, a inceput producția de maști de protecție certificate de Agenția Naționala a Medicamentului. Instalarea primei linii tehnologice a avut loc duminica dupa-amiaza, dupa ce au sosit echipamentele. Imediat s-au facut probele tehnologice, apoi s-au instruit primii…

- O firma din județul Hunedoara a inceput producția de maști de protecție impotriva infecției cu COVID 19. Societatea din Calan produce articole medicale de cațiva ani de zile pe care le distribuie in intreaga lume. ” S.C. CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE S.R.L. a inceput activitatea avand ca scop…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca marți sau miercuri ar putea sosi in Romania prima parte a comenzii de combinezoane necesare personalului medical care se ocupa de cazurile de infecție cu coronavirus. El a spus ca sunt probleme mari legate de achizițiile…

- Farmaciile din Baia Mare au ramas fara masti de protectie. Un farmacist a declarat pentru ZiarMM.ro ca: “5.000 de masti s-au vandut in weekendul trecut; in decurs de doua zile.” Nici depozitul, de unde se aprovizioneaza farmaciile, nu mai are acest produs. Preturile au variat de la o farmacie la alta,…