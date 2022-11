O femeie a decis sa isi deschida o afacere care se anunta a fi prospera. Isi inchiriaza sotul pentru 40 de lire pe ora, iar anuntul se adreseaza in principal femeilor. Laura Young, in varsta de 38 de ani, are in prezent trei copii, iar cheltuielile familiei sunt pe masura. Aceasta a avut o idee stralucita, dupa ce a ascultat un podcast al unui barbat care monteaza mobila. Cunoscand abilitatile sotului sau, i-a oferit serviciile prin intermediul unor platforme de reclama si pe Facebook, iar in prezent agenda domnului Young este plina pana la finalul lunii. James si doi dintre copiii sai sufera…